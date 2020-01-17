В Смольном наградили лучших волонтеров города

В Смольном наградили лучших волонтеров города
Губернатор напомнил, что вскоре город ждет Чемпионат Европы по футболу, где помощь волонтеров также будет необходима. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил благодарственные письма и знаки отличия лучшим волонтерам Северной столицы.

Торжественная церемония состоялась в пятницу, 17 января, в Смольном. Активистов выбирали в десяти номинациях. Лучшие получили благодарственные письма и знаки отличия «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге».

Градоначальник отметил, что город в дальнейшем продолжит активное взаимное сотрудничество с волонтерскими организациями. Беглов также подчеркнул, что на данный момент в Петербурге работают 80 тысяч добровольцев, из которых 50 тысяч человек трудятся на постоянной основе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор призвал жителей города на Неве с пониманием отнестись к резкому повышению тарифов на взносы за капитальный ремонт.

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