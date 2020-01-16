Беглов призвал петербуржцев понять повышение тарифов на капремонт

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ответил на обращение горожан, возмущенных резким ростом взносов на капитальный ремонт.

Градоначальник прокомментировал недовольство жителей Петербурга на заседании Координационного совета по развитию местного самоуправления, которое состоялось в Смольном сегодня, 16 января. Выдвинул на обсуждение подорожание тарифов спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. По его мнению, оппозиционные партии используют рост цен как способ «внесения напряжения» в общество, пишет «Фонтанка».

Беглов, в свою очередь, считает, что к изменениям стоит отнестись с «пониманием».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Вишневский обратился к губернатору с просьбой урегулировать рост тарифов на капитальный ремонт, оставив их на уровне 5-6 рублей за квадратны метр.