Беглова просят пересмотреть повышение тарифов на капремонт

Беглова просят пересмотреть повышение тарифов на капремонт
Петербуржцы жалуются на повышение тарифов на капремонт. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Тарифы на проведение капитального ремонта в Петербурге выросли почти в два раза. Разобраться с резким увеличением взносов депутаты просят губернатора Александра Беглов.

Размер тарифов вырос с 4-5 рублей за квадратный метр в 2019 году до 8-9 рублей в 2020 году. При этом ранее правительством были озвучены совсем другие данные.

Как отмечает депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, в пояснительной записки к проекту бюджета Петербурга говорилось, что прогнозное значение минимального размера взноса на капремот составит 5-6 рублей. Однако, затем размер взноса был увеличен.

«За последние пять лет этот взнос в Санкт-Петербурге вырос в 3,2 раза», — подчеркнул Вишневский.

Депутат направил обращение на имя губернатора Александра Беглова с просьбой пересмотреть размер тарифов и установить его на уровне 5-6 рублей за квадратный метр, как и планировалось ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте Администрации Петербурга опубликовали постановление о повышении тарифов на капремонт.

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