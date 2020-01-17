На Муринской дороге газон вновь «поймал» «КамАЗ»

"А что ему оставалось делать?", - вопрошают комментаторы. Фото: vk.com/spb_today

"А что ему оставалось делать?", - вопрошают комментаторы. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы, на Муринской дороге в неловкую ситуацию попал большегруз, пытавшийся выбраться из «кармана», где припарковались легковушки.

О случившемся рассказал очевидец происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Инцидент произошел днем в пятницу, 17 января. Водитель «КамАЗа» решил объехать несколько легковых машин, припаркованных в небольшом кармане.

Вероятно, проезжая часть была для него слишком узкой, поэтому «КамАЗ» проехал по газону. Но размягченная дождями почва, к сожалению, «не пропустила» фуру, поставив водителя в почти безвыходное положение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что это не первый подобный случай. Не так давно в грузовик продовольственного магазина также застрял на газоне. Однако тогда «мера» показалась интернет-пользователям оправданной, поскольку водитель нарушил правила, припарковавшись на зеленой зоне.