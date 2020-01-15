Под Петербургом газон «задержал» грузовик, припарковавшийся на зеленой зоне

Под Петербургом газон &#171;задержал&#187; грузовик, припарковавшийся на зеленой зоне
Комментаторы встали на защиту водителя, отметив, что возле магазинов зачастую нет подходящих подъездов. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел в посёлке Бугры на Воронцовском бульваре. Фура припарковалась на газоне, но покинуть место «преступления» не смогла, застряв в размокшей траве.

О случившемся 15 января рассказали свидетели ироничного события в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Правила нарушил водитель грузовика одного из сетевых супермаркетов. Однако когда мужчина попытался уехать, выяснилось, что колеса «утонули» в мокром газоне.

По словам автора публикации, «водитель пытался испортить газон, но был задержан газоном до составления акта». По мнению интернет-пользователей, рекламное изображение на фуре точно отражает реакцию, подходящую для такого случая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дорожно-транспортном происшествии на улице Латышских Стрелков пострадали три автомобиля.

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