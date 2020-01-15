На Латышских Стрелков произошло тройное ДТП

На Латышских Стрелков произошло тройное ДТП
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Один человек, попавший в массовое ДТП в Невском районе Петербурга, госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», тройное ДТП произошло утром в среду, 15 января, на пересечении улиц Латышских Стрелков и Кржижановского. Там столкнулись пассажирский автобус ВАЗ и два легковых автомобиля.

Согласно предварительным данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, бригада скорой помощи доставила в больницу одного человека. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте происшествия была серьезная пробка — она растянулась почти на километр по улице Латышских Стрелков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что такси снесло ограждение и вылетело на тротуар на Маршала Казакова.

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