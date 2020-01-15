Такси снесло ограждение и вылетело на тротуар на Маршала Казакова

Минувшей ночью в Красносельском районе произошла автомобильная авария: машина «Яндекс.Такси» вылетела на тротуар около остановки, смяв ограждение.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ДТП с участием автомобиля «Яндекс-Такси» произошло на перекрестке улиц Доблести и Маршала Казакова в ночь на 15 января. По словам очевидцев, авто получило серьезные повреждения, когда снесло металлическое ограждение и вылетело на тротуар.

Скорее всего, водитель такси не справился с управлением на большой скорости. Официальных данных об аварии на данный момент не поступало. О пострадавших не сообщается.

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