Аренда каршеринга закончилась для водителя в Мурино вместе с дорогой

Один из водителей, арендовавший каршеринг, угодил в лужу. Поездка завершилась в Мурино, когда машина службы «Яндекс. Драйв» оказалась в глубокой яме.

Обо всем стало известно сегодня ночью, 15 января. На опубликованных кадрах видно, что после асфальтированной дороги резко начинается грязь и та самая лужа.

«Аренда закончилась вместе с асфальтом», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Выборгский Калининский район».

О продолжении поездки неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербурженке, которая пытается найти похищенный автомобиль через соцсети.