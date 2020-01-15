Аренда каршеринга закончилась для водителя в Мурино вместе с дорогой

Один из водителей, арендовавший каршеринг, угодил в лужу. Поездка завершилась в Мурино, когда машина службы «Яндекс. Драйв» оказалась в глубокой яме.
Обо всем стало известно сегодня ночью, 15 января. На опубликованных кадрах видно, что после асфальтированной дороги резко начинается грязь и та самая лужа.
«Аренда закончилась вместе с асфальтом», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Выборгский Калининский район».
О продолжении поездки неизвестно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербурженке, которая пытается найти похищенный автомобиль через соцсети.