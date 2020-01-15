Петербурженка разыскивает в соцсетях похитителя тонированной иномарки

Жительница Северной столицы лишилась иномарки Chevrolet Lacetti. Теперь петербурженка пытается найти злоумышленников, обратившись за помощью к пользователям соцсети.

Обо всем стало известно сегодня ночью, 15 января. По словам владелицы, черная машина была припаркована у дома 9 на Слободской улице. Она также добавила, что иномарку угнали около 9 часов вечера.

«Полностью тонированная», — написала подписчица группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтатке».

Среди примечательных черт украденной машины она также назвала трещину на заднем бампере и поврежденный правый фонарь. Кроме того, резина на легковушке все еще летняя. По предварительным данным, воришки направились в сторону Площади Александра Невского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с «КамАЗом» в Петербурге. Водитель большегруза не заметил легковушку, в результате чего произошло столкновение, но признавать вину он не готов.