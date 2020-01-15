«КамАЗ» и легковушка не поместились на пересечении Дачного и Ветеранов

В Петербурге на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов возле одноименной станции метро произошло ДТП. Дорогу не поделили «КамАЗ» и легковой автомобиль.

Об аварии стало известно в ночь на среду, 15 января. По словам автора записи, легковушка стояла в крайне полосе, когда в машину сзади въехал «КамАЗ».

«Вину не признает», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте», указывая на водителя большегруза.

Судя по кадрам, столкновение было несильным, однако вмятины и царапины на иномарке явно остались.

Теперь участники ищут свидетелей ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации водителя каршеринга после ДТП с «КамАЗом» в Петербурге. Мужчина получил серьезные травмы.