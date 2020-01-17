Адвокат историка Соколова рассказал о его книге, которая вскоре будет опубликована

Александр Почуев, защищающий экс-доцента Олега Соколова, рассказал, что в скором времени в свет выйдет книга убийцы, которую он пишет в СИЗО.

Свое произведение намерен Соколов посвятить собственной жертве, 24-летней возлюбленной Анастасии Ещенко. Она станет главной героиней романа. Историк убил её, вероятно, на почве ревности, а затем расчленил, пытаясь избавиться от тела. Точные обстоятельства и мотивы убийства устанавливаются следствием. На данный момент Соколов ожидает итогов экспертизы, которая докажет или опровергнет его вменяемость.

Почуев также жалуется на жестокое отношение со стороны следствия: в частности, ему затрудняют общение с подзащитным. Адвокат объясняет такие меры тем, что дело Соколова находится на контроле высшего руководства СК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Олега Соколова переведут из московской «Бутырки» в петербургские «Кресты».