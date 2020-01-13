Олег Соколов готовится к переводу в «Кресты»

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведут из московского следственного изолятора «Бутырка» в СИЗО «Кресты».

«В скором времени его переведут назад в «Кресты». В Москву его привезли, чтобы он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас она завершена, Соколова вновь отправят в Санкт-Петербург», — рассказал ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Мельников посетил Соколова в изоляторе и сообщил, что в его камере есть телевизор. Правозащитник рассказал, что администрация изолятора разрешила Соколову работать за компьютером, потому что он пишет книгу.

«Историк уже заканчивает анонс книги, а дописывать сам роман хочет уже в колонии. Он рассчитывает, что в колонии ему разрешат работать за компьютером. В обмен он готов отдать в пользу казенного учреждения половину гонорара, которой получит после завершения произведения», — сообщил Алексей Мельников.

Мельников также рассказал, что Олег Соколов сидит в одной камере с человеком, обвиняемым по статье о незаконном приобретение, хранение или изготовление наркотиков без цели сбыта.

Напомним, что 63-летнего доцента СПбГУ, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, был задержан утром, 9 ноября, на набережной реки Мойки. Из Мойки Соколова вытащили вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки. По версии следствия, Соколов застрелил девушку, а после расчленил её тело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.