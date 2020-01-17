«Газпром» планирует построить в Парке 300-летия отель вместо обещанного дендрария

&#171;Газпром&#187; планирует построить в Парке 300-летия отель вместо обещанного дендрария
Теперь вместо зеленой зоны, "Газпром" хочет полностью застроить выделенную площадь. Фото: Baltphoto

Депутат Законодательного собрания Марина Шишкина заметила, что «Газпром» полностью изменил план застройки территории Парка 300-летия, выделенной компании под дендрарий и зимний сад.

Теперь в документации на месте эко-парка могут возвести высотную гостиницу, спортивный комплекс и парковку. Четыре года назад представители ПАО «Газпром» сообщили городу, что на месте выделенного участка в 4 гектара организуют эко-галерею с круглогодичным дендрарием и оранжереей.

Таким образом, первоначальный план должен был лишь дополнить Парк 300-летия. На сегодняшний день в проекте полностью отсутствует какое-либо озеленение участка. Депутат направила соответствующее обращение с просьбой отменить застройку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что «Газпром» проводит конкурс на разработку проекта здания на Охтинском мысу.

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