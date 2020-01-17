В Мурино тушили жилой дом

Огонь успел охватить более 80 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потратили почти час.

Об этом стало известно сегодня вечером, 17 января. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Ленинградской области. Все случилось в Мурино у поворота к деревне Лаврики – там горел жилой дом примерно в половину пятого вечера. На место прибыли спасатели, которые незамедлительно приступили к ликвидации пламя. Огонь уже тогда охватил 80 квадратных метров здания – его потушили за 45 минут.

«Готовят место под новостройку»,

—шутят пользователи в социальной сети «Вконтакте».

Пока непонятно, что стало причиной инцидента и есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Наставников вспыхнула Toyota. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 7 минут, однако было уже поздно. В комментариях участники группы рассказывают, что видели девушку-владельца, которую случившееся, — что неудивительно, — расстроило до слез.