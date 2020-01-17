На проспекте Наставников вспыхнула Toyota

На парковке возле стоматологической клиники в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелась Toyota. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Чрезвычайно происшествие случилось вечером пятницы, 17 января, на проспекте Наставников. О пожаре рассказал очевидец в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Буквально за несколько минут от машины остался только остов.

Пожарные прибыли на место проишествия спустя 7 минут, однако было уже поздно. В комментариях участники группы рассказывают, что видели девушку-владельца, которую случившееся, — что неудивительно, — расстроило до слез. Также свидетели отмечают, что незадолго до пожара рядом с машиной видели подозрительного мужчину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неподалеку от станции «Черная речка» в салоне автомобиля на ходу взорвался газовый баллон. Машина сгорела, водитель, к счастью, остался жив, однако получил травмы.