В Ленобласти за 2019 год санавиация в два раза чаще вылетала за пациентами

На то, чтобы санавиация функционировала, из казны выделили 149 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. За 2019 год санавицация в два раза чаще эвакуировала пациентов и доставляла их в медучреждения. Речь идет о 451 пострадавших или больных, которым понадобилась срочная помощь. Количество вылетов увеличилось благодаря увеличению финансирования – на функционирование санавиации выделили из бюджета почти 150 миллионов рублей.

Напоминаем, что большая часть пациентов обращались за услугами санавиации с болезнями кровообращения, а также после ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация помогла 11-ти тяжелобольным жителям Ленобласти.