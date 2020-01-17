Погода в Петербурге продолжает стремиться устанавливать рекорды

Днем воздух успел прогреться почти до плюс пяти градусов.

Сегодня, 17 января, температура вновь почти что бьет рекорды. Воздух успел прогреться до плюс 4,9 градусов, но рекорд 95-летней давно так и не был побит. Затем начало становиться холоднее, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напоминаем, что синоптики обещают петербуржцам в ближайшем будущем наступление настоящей зимы. Снег выпадет уже в 20-х числах, а похолодание настанет на следующей неделе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.