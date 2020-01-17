Погода в Петербурге продолжает стремиться устанавливать рекорды

Погода в Петербурге продолжает стремиться устанавливать рекорды
В Петербурге скоро похолодает. Фото: Pixabay

Днем воздух успел прогреться почти до плюс пяти градусов.

Сегодня, 17 января, температура вновь почти что бьет рекорды. Воздух успел прогреться до плюс 4,9 градусов, но рекорд 95-летней давно так и не был побит. Затем начало становиться холоднее, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напоминаем, что синоптики обещают петербуржцам в ближайшем будущем наступление настоящей зимы. Снег выпадет уже в 20-х числах, а похолодание настанет на следующей неделе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.

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