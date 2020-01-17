В Пулково задерживают два рейса по непонятным причинам

Пассажирам приходится ожидать вылета в аэропорту.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщается на онлайн-табло аэропорту Пулково. Этим вечером отложили сразу два рейса. Один из них должен был вылететь в Чэнду, но самолет оторвется от земли на 40 минут позже. Второй, до Новосибирск, отложили более чем на час. Непонятно, что стало причиной задержек – ни одна из авиакомпаний не дает официальной информации.

Тем временем в Петербургу довольно тепло — в эту пятницу температура почти побила рекорд 95-летней давности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пулково поставил рекорд по количеству пассажиров в 2019 году. В 2019 году аэропорт Пулково обслужил более 19 млн 581 тыс. пассажиров. Показатель этот стал рекордным, на 8,1% превысив результаты прошлого года.