Беглов просит волонтеров помочь в проведении 75-летия Победы

Он заявил, что в Петербурге трудятся около 80 тысяч добровольцев.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что в 2020 году город будет праздновать сразу несколько важных праздников. Их проведение невозможно представить без участия добровольцев, коих в Северной столице трудится 80 тысяч. Губернатор надеется, что они помогут в проведении мероприятий, посвящённых 75-летию Победы, ЧЕ по футболу и переписи населения.

Беглов подчеркнул, что лучших добровольцев будут награждать благодарственными письмами и знаками отличия «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов призвал петербуржцев понять повышение тарифов на капремонт. По его мнению, оппозиционные партии используют рост цен как способ «внесения напряжения» в общество.