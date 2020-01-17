На Ланском тушили двухкомнатную квартиру

На Ланском тушили двухкомнатную квартиру
Пожар тушили около получаса. Фото: pixabay

Пламя ликвидировали за полчаса. В результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось вечером 17 января. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар тушили на Ланском шоссе в пятницу – там была объята огнем обстановка в комнате. На место прибыли восемь спасателей, которые справились с ликвидацией возгорания примерно за полчаса. В результате, кажется, никто не пострадал.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Жукова из дома эвакуировали жильцов из-за утечки газа. Люди пожаловались на неприятный запах и вызвали спецслужбы.

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