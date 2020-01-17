На Маршала Жукова из дома эвакуировали жильцов из-за утечки газа

Люди пожаловались на неприятный запах и вызвали спецслужбы.

Об этом стало известно сегодня вечером, 17 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Все случилось на проспекте Маршала Жукова – жильцы позвонили в спецслужбы и пожаловались на неприятный запах в подъезде. Всех людей пришлось эвакуировать – специалисты выяснили, что пахло газом из подвала. На данный момент утечку устранили и все петербуржцы вернулись к себе домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге произошла утечка химического вещества в Невском районе. Осмотр показал, что протечка находилась в районе запорной арматуры. Цистерну нельзя было вскрыть из-за большой массы контейнера с перекисью.