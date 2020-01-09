В Петербурге произошла утечка химического вещества в Невском районе

В Петербурге произошла утечка химического вещества в Невском районе
На месте работали сотрудники МЧС. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Сотрудники городского МЧС устранили течь из цистерны, которая наполнена перекисью водорода, сообщили в пресс-службе ведомства.

Все произошло на железнодорожной станции «Московская-Сортировочная» в Невском районе города. Вагон со взрывоопасным веществом протек в ночь на четверг, 9 января. На месте происшествия работали спасатели.

Осмотр показал, что протечка находилась в районе запорной арматуры. Цистерну нельзя было вскрыть из-за большой массы контейнера с перекисью. По этой причине его решили перевезти на территорию таможенного терминала в Шушарах. При перевозке использовался пожарный поезд.

Уже в Шушарах спасатели вскрыли контейнер и ликвидировали течь. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома.

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