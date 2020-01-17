Беременная Милла Йовович жалуется на плохое самочувствие

Беременная Милла Йовович жалуется на плохое самочувствие
Скоро актрисе рожать. Фото: Instagram @millajovovich

Актриса не совсем понимает, готова ли она к родам и ребенку.

Об этом стало известно 17 января. Обо всем голливудская звезда Милла Йовович рассказала в Instagram-аккаунте. Она написала, что располнела на 22 килограмма во время беременности. Актриса призналась, что ее смогут понять только рожавшие женщины – последний месяц перед родами Милла Йовович чувствует себя очень плохо.

«Последний месяц был таким тяжелым! У меня распухли лодыжки, они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут»,

— пожаловалась женщина, отметив, что она давно хорошо не спала.

Напоминаем, что Милла Йовович рожает в третий раз. На данный момент ей 44 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности.

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Беременная Милла Йовович жалуется на плохое самочувствие
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