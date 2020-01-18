В аэропорту Новосибирска загорелся самолет

В аэропорту Новосибирска загорелся самолет
Людей эвакуировали.Фото: pixabay.com

В пассажирском авиалайнере из новосибирского аэропорта Толмачево произошло ЧП. В самолете загорелся двигатель.

На момент пожара в авиалайнере находились 180 человек. Данный самолет должен был совершать рейс в Камрань.

Пассажиры были эвакуированы, им предоставили новый резервный самолет. Об этом рассказал ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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