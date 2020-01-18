В доме на Петроградке на ребенка обрушился потолок

В доме на Петроградке на ребенка обрушился потолок
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге квартире дома 70-72 по Большому проспекту Петроградской стороны произошло обрушение потолка. Жилец квартиры сообщил, что элементы потолка упали на спящего ребенка.

Отмечается, что обрушились элементы лепнины, площадь обрушения составила два квадратных метра, сообщает «Мойка78».

На месте ЧП работают спасатели, а также сотрудники госжилинспекции.

Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе на Московском шоссе в районе поселка Ленсоветовский произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две машины. Все произошло ночью. Очевидцы выложили видео с места происшествия в Сеть.

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