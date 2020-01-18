В доме на Петроградке на ребенка обрушился потолок

В Санкт-Петербурге квартире дома 70-72 по Большому проспекту Петроградской стороны произошло обрушение потолка. Жилец квартиры сообщил, что элементы потолка упали на спящего ребенка.

Отмечается, что обрушились элементы лепнины, площадь обрушения составила два квадратных метра, сообщает «Мойка78».

На месте ЧП работают спасатели, а также сотрудники госжилинспекции.

Никто не пострадал.

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