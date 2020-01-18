На Зеленогорском шоссе два ДТП спровоцировали пробку

Сотрудников ДПС еще не видно. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудников ДПС еще не видно. Фото: vk.com/spb_today

В Курортном районе Петербурга произошли сразу две аварии.

Как сообщили очевидцы, машины столкнулись на Зеленогорском шоссе, не доезжая до Репино.

Участники ДТП заняли одну полосу движения и спровоцировали пробку. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Другие участники движения поочередно пропускают друг друга, чтобы проехать место ДТП.

Сотрудников ДПС еще не видно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.