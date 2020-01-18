Водителя красной Honda увезли на скорой после ДТП на Московском проспекте

Днем 18 января на Московском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси.

Как сообщили очевидцы, иномарка врезалась в маршрутку. Водителя Honda Civic увезли в больницу с травмами.

«На Московском проспекте Цивик врезался в автобус, на остановке около районного суда. Молодого пилота гоночного автомобиля увезли на скорой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.