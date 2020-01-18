Петербуржец сделал замечание курильщику и получил три удара ножом

Петербуржец сделал замечание курильщику и получил три удара ножом
Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который утроил резню из-за потушенной сигареты.

Инцидент произошел вечером 17 января на проспекте Стачек, сообщает «Фонтанка». Мужчина заметил прохожего, который потушил сигарету о припаркованную машину и упрекнул его в этом. Как пишет издание, тот в ответ трижды ударил ножом сделавшего ему замечание. Подозреваемый убежал в сторону улицы Маршала Казакова. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге суд признал виновным жителя Выборгского района за убийство мужчины. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

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