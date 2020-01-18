В Петербурге суд продлил срок задержания женщине, обвиняемой в истязаниях ребенка

В Петербурге суд продлил срок задержания женщине, обвиняемой в истязаниях ребенка
Процесс проходил в закрытом режиме. Фото: Baltphoto

Фрунзенский районный суд продлил срок задержания на 72 часа Татьяне Бердниковой.

Она обвиняется в истязании, то есть причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Процесс проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, отец и мачеха шестилетней девочки, находясь в квартире на улице Турку, систематически избивали дочь ногами и бейсбольной битой. В результате у ребенка появилась инфицированная рана. Супружеская пара подозревается также в избиении своего сына 2015 года рождения.

Девочка поступила в одну из больниц Петербурга с многочисленными синяками еще месяц назад. Об избитой шестилетней девочке в правоохранительные органы сообщили из медицинского учреждения, куда малышка поступила 15 декабря 2019 года с многочисленными ушибами. Как рассказала позже сама пострадавшая, её «били палкой» и мама, и папа. Кроме того, когда девочка оказалась в больнице врачи и присутствовавшие родители отметили, что голова ребенка была обрита налысо. Расследование уголовного дела находится на контроле ГУ СКС по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школе Красносельского района Петербурга дежурный избил девочку, бегавшую по этажу.

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В Петербурге суд продлил срок задержания женщине, обвиняемой в истязаниях ребенка
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