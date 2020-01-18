В Гатчинском районе пьяный мужчина чуть не убил собственную жену

Он сначала избил ее, а потом ударил ножом.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось вечером в четверг в поселке Сиверский на улице Вокзальной. Пьяный мужчина в результате внезапной ссоры набросился на жену, избил ее, а затем схватился за нож. Жертва агрессора получила серьезные травмы и была госпитализирована. Об инциденте правоохранительным органам сообщили только в пятницу.

На данный момент возбуждено уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец сделал замечание курильщику и получил три удара ножом. Подозреваемый убежал в сторону улицы Маршала Казакова. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.