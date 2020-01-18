«Саня, у нас не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время». Слуцкий потроллил Кокорина и Дзюбу в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.

Дзюба посоветовал специалисту попить таблетки.

«Артём, те таблетки, которые тебе не помогли, уже закончились», — написал Слуцкий в ответ.

В ответ на комментарий Кокорина о скуке на сборах «Рубина» Слуцкий напомнил нападающему о его недавнем пребывании в колонии.

«Саня, ну у нас не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время», — написал Слуцкий.

В декабре 2019 года бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин». Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после пятого поражения подряд. Слуцкий возглавил клуб из Арнема в прошлом году. До этого он был тренером ЦСКА.

В сентябре прошлого года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.