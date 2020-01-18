Краневиттер не собирается уезжать в Мексику

Краневиттер не собирается уезжать в Мексику
Футболист за текущий сезон вышел на поле 4 раза. Фото: https://fc-zenit.ru/

Для футболиста нашли другое применение, но пока что не уточняется, какое именно.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с РИА Новости. Он опроверг слухи, согласно которым Матиаса Краневиттера почти что уже продали мексиканскому клубу «Монтеррей». Медведев подчеркнул, что информация – не более, чем слухи, так как никаких переговоров с представителями команды даже не велись.

«Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано»,

— заявил Медведев.

Напоминаем, что Краневиттер перешел в «Зенит» в 2017 году, за его трансфер заплатили восемь миллионов евро. За последнее время ни одного гола игрок не забил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинский футбольный клуб расторг контракт с игроком из-за «демонстративного» посещения России.

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