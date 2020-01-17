Украинский футбольный клуб расторг контракт с игроком из-за «демонстративного» посещения России

«Агробизнес», один из футбольных клубов Украины, в одностороннем порядке расторг контракт с форвардом Игорем Сикорским из-за его визита в Россию.

О прекращении сотрудничества с Сикорским в пятницу, 17 января, сообщили на официальном сайте украинского клуба. Поводом для внезапного расторжения договора стало «демонстративное путешествие» футболиста в Россию. Представители «Агробизнеса» в заявлении отмечают, что футбол напрямую связан с политикой, а визит спортсмена в РФ дискредитировал клуб.

Отметим, что в текущем сезоне Сикорский является лучшим бомбардиром команды. Однако политические препоны оказались сильнее таланта спортсмена.

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