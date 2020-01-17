Дочь бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева выпустила первый трек

Дочь бывшего голкипера &#171;Зенита&#187; Вячеслава Малафеева выпустила первый трек
Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Шестнадцатилетняя дочь экс-вратаря сине-бело-голубых Ксения Малафеева опубликовала в Сети свою первую музыкальную композицию.

Девушка обнародовала свой первый трек в социальной сети «Вконтакте». Об этом стало известно в пятницу, 17 января. В качестве псевдонима Ксения взяла себе никнейм Died Baby, а первый сингл вышел под названием malyshka. Также Ксения рассказала, что в ближайшее время опубликует еще один трек, однако подробности релиза пока неизвестны.

В дальнейшем дочь экс-вратаря петербургской футбольной сборной планирует заняться созданием музыкального альбома. Отметим, что не так давно в своем официальном Instagram Ксения поделилась, что теперь живет отдельно от родителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер в скором времени может перейти в мексиканскую команду «Монтерей».

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