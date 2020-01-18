На Дачном столкнулись два каршеринга

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 18 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Дачном проспекте – там столкнулись два каршеринговых автомобиля. Непонятно, как именно случился инцидента и есть ли пострадавшие. Пока никаких официальных данных не поступало.

В комментариях пользователи шутят, что на фотографии видны последствия «битвы» конкурентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском шоссе машина наехала на пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она находится под наблюдением врачей.