Детский тренер из Ленобласти может быть серийным педофилом

Детский тренер из Ленобласти может быть серийным педофилом
Сейчас мужчина задержан. Фото: Pixabay

СК считает, что мужчина приставал к нескольким детям.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем сообщает СК по Ленинградской области. Мужчина, который работал детским тренером в Светлогорске, подозревается в серии преступлений, связанных с изнасилованиями и развратными действиями. Сначала его обвинили в одном инциденте, затем выяснили, что он может быть причастен к еще пяти подобным правонарушениям.

Так, жертвами тренера могли стать мальчики, которые ездили с ним в Турцию на сборы. Им было на тот момент 12 и 11 лет. Некоторых детей ленинградец мог изнасиловать, других он только домогался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино разыскивают мужчину, изнасиловавшего школьницу. На 22-летнего безработного местного жителя в полицию заявила мать девочки.

изнасилование педофил ск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После ДТП на трассе в Ленобласти скончался пассажир
Польского фермера съели свиньи
Четырехлетнюю девочку засосало в трубу в аквапарке
Детский тренер из Ленобласти может быть серийным педофилом
В Москве охранник ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Медведев призывает не беспокоиться из-за отставки правительства
В рейтинге самых богатых людей появился новый лидер
Путин обрушился критикой на противников поддержки семей с детьми