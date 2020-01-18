Детский тренер из Ленобласти может быть серийным педофилом

СК считает, что мужчина приставал к нескольким детям.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем сообщает СК по Ленинградской области. Мужчина, который работал детским тренером в Светлогорске, подозревается в серии преступлений, связанных с изнасилованиями и развратными действиями. Сначала его обвинили в одном инциденте, затем выяснили, что он может быть причастен к еще пяти подобным правонарушениям.

Так, жертвами тренера могли стать мальчики, которые ездили с ним в Турцию на сборы. Им было на тот момент 12 и 11 лет. Некоторых детей ленинградец мог изнасиловать, других он только домогался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино разыскивают мужчину, изнасиловавшего школьницу. На 22-летнего безработного местного жителя в полицию заявила мать девочки.