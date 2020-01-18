После ДТП в Доможирово пострадавший не мог выбраться из авто самостоятельно

Спасатели помогли ему выбраться из разбитой машины.

Все случилось вечером 18 января. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в деревне Доможирово в Волоховском районе. Там столкнулись два автомобиля – в результате одного из участников ДТП зажало в собственной машине, он не мог выбраться самостоятельно. На место прибыло четыре спасателя, которые ликвидировали последствия инцидента и высвободили пострадавшего. Мужчина свободен и жив, о его состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента и не пострадал ли кто еще. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на трассе в Ленобласти скончался пассажир. В результате аварии также пострадал один человек – водитель «Лады» получил травмы средней тяжести.