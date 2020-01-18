Ольгу Бузову уличили в увеличении груди

Певица выложила фотографию, на которой подписчики увидели грудь знаменитости. Она стала больше, считают наблюдательные фанаты.

Фотография появилась в аккаунте певицы и телеведущая Ольги Бузовой 18 января. На ней звезда предстала без лифчика – интимную часть тела она стыдливо прикрывает руками. Подписчики заметили, что грудь как будто стала больше. Некоторые считают, что это оптический обман зрения, другие, что Бузова легла под нож хирурга, хотя обещала так никогда не делать.

«Однозначно сделала импланты. Сейчас утром ложишься на операцию, вечером выходишь из больницы»,

— пишет один из пользователей под постом.

Пластический хирург Андрей Копасов, комментируя слухи о груди Бузовой, заявил, что они могут оказаться правдой. Он подтвердил, что визуально молочные железы выглядят пышнее и больше.

Сама певица никак не комментирует данные и наслаждается отдыхом в Таиланде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов дарит Костенко те же подарки, что и Бузовой.