На Советском проспекте заметили человека в противогазе с плакатом «Утони в Рыбацком»

На Советском проспекте заметили человека в противогазе с плакатом &#171;Утони в Рыбацком&#187;
"А противогаз нафига? Акваланг нужен", - печально шутят в комментариях. Фото: vk.com/spb_today

Активист вышел на подтопленный Советский проспект в защитном костюме и с плакатом «утони в Рыбацком», намереваясь привлечь внимание к этой проблеме.

Неизвестного человека утром в воскресенье, 19 января, заметили прохожие, рассказав об участнике акции в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Отметим, что с 2016 года Советский проспект систематически оказывается подтоплен. Работы по водоотведению обещали начать в 2017 году, однако проблему все еще не решили.

Как выяснилось, причиной подтоплений стали ошибки, допущенные при строительстве жилого комплекса «Живи в Рыбацком». Дорога не оснащена «ливневками», а водоотводную систему засыпали при создании подъезда к стройплощадке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы запустили в Сети петицию против повышения тарифов на капитальный ремонт.

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