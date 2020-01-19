В больнице Ленобласти медбрат изнасиловал девушку во время ночной смены

В больнице Ленобласти медбрат изнасиловал девушку во время ночной смены
Насильника задержали. Фото: Baltphoto

В Ленинградской областной клинической больнице медбрат изнасиловал молодую сотрудницу на ночном дежурстве.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 19 января. 32-летний мужчина, работающий в медицинском учреждении медбратом, во время ночной смены напал на 20-летнюю девушку-коллегу. Они находились в комнате отдыха, во время того, как злоумышленник, применив физическую силу, изнасиловал пострадавшую.

В правоохранительные органы обратились родственники девушки. По данным полицейских, молодая сотрудница больницы — уроженка одной из кавказских республик. Стражи порядка задержала подозреваемого, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают преступников, убивших 82-летнего пенсионера.

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В больнице Ленобласти медбрат изнасиловал девушку во время ночной смены
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