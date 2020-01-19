Стали известны самые популярные оздоровительные курорты в России

По данным специалистов за минувший год такой отдых выбрали 6,4 млн человек. Фото: pixabay

По данным специалистов за минувший год такой отдых выбрали 6,4 млн человек. Фото: pixabay

Оздоровительные курорты, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, стали самыми посещаемыми в России.

По словам специалистов, в Краснодарском крае наиболее популярны Анапа, Сочи и Ейск.

Как сообщает RT, в Ставропольском крае специалисты выделили Железноводск, Кисловодск и Кавказские Минеральные Воды.

Среди курортов Крыма наиболее популярны Евпатория, Саки и Феодосия.

Исследователи также отметили, что все больше традиционных российских курортов становятся центрами, включающими многочисленные оздоровительные процедуры. По данным специалистов за минувший год такой отдых выбрали 6,4 млн граждан.

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