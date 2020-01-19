Гузеева рассказала, что жалеет о нерожденных детях

"А ещё я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лёлькино платье сохранилось чудом и меня это делает счастливее.", - объяснила Гузеева историю наряда. Фото: Instagram @_larisa_guzeeva

"А ещё я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лёлькино платье сохранилось чудом и меня это делает счастливее.", - объяснила Гузеева историю наряда. Фото: Instagram @_larisa_guzeeva

Не так давно актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем микроблоге призналась, о чем, по прошествии лет, сожалеет больше всего.

В субботу, 18 января, бессменная ведущая программы «Давай поженимся!» опубликовала в своем Instagram трогательный снимок, где её дочь Ольга позирует в детском платье, которое носила в раннем возрасте. Рядом, для сравнения, фотография в аналогичном наряде много лет назад.

Ностальгическую публикацию Гузеева сопроводила откровенным текстом о своих сожалениях. По словам телеведущей, больше всего ей обидно, что «не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких». Комментаторы отмечают, что подобные озарения, к сожалению или к счастью, приходят, как правило, уже в зрелом возрасте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники не узнали резко помолодевшую Пугачеву.