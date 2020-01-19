Безработный петербуржец обчистил гараж, а после поджог его

Безработный петербуржец обчистил гараж, а после поджог его
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице правоохранители задержали мужчину, который обокрал и поджог гараж в Красногвардейском районе.

Об инциденте в Уманском переулке стало известно 17 января. В отдел полиции обратился 56-летний житель. По словам заявителя, днем ранее неизвестный взломал его гараж в кооперативе, похитил оттуда инструменты, велосипед, автомобильные шины и автомойку, после чего поджог строение.

Как сообщили в Главном управлении МВД по городу и области, сумму ущерба житель оценил в 65 тысяч 500 рублей.

Подозреваемого удалось задержать на следующий день у дома 44 по проспекту Маршала Блюхера. Им оказался 33-летний безработный мужчина. Похищенное у него частично изъяли.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске убийц пенсионера. Трагедия произошла в Гатчинском районе.

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