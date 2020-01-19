По факту гибели пенсионера в Гатчинском районе возбудили уголовное дело

По факту гибели пенсионера в Гатчинском районе возбудили уголовное дело
Полицейские начали розыск. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Леноласти расследуют убийство 82-летнего жителя. Мужчина был обнаружен в своей квартире со связанными ногами.

Мертвого мужчину нашли в субботу, 18 января.В квартире был произведен осмотр, следователи обнаружили и изъяли предметы, представляющие интерес для дальнейших выяснений.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также заняты розыском лиц, причастных к преступлению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о смерти пенсионера в полицию сообщил его внук. На теле жителя были обнаружены следы насильственной смерти.

Гатчинский район ГСУ СК России по Ленобласти розыск
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