По факту гибели пенсионера в Гатчинском районе возбудили уголовное дело

В Гатчинском районе Леноласти расследуют убийство 82-летнего жителя. Мужчина был обнаружен в своей квартире со связанными ногами.

Мертвого мужчину нашли в субботу, 18 января.В квартире был произведен осмотр, следователи обнаружили и изъяли предметы, представляющие интерес для дальнейших выяснений.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также заняты розыском лиц, причастных к преступлению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о смерти пенсионера в полицию сообщил его внук. На теле жителя были обнаружены следы насильственной смерти.