На Киевском шоссе водитель легковушки снес несколько деревьев

В Пушкинском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Машину вынесло на обочину, где она свалила несколько деревьев.

Все произошло сегодня вечером, 19 января, на Киевском шоссе. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушку вынесло за пределы дороги, на половину транспорт оказался в кювете.

На месте работают правоохранители. Причина аварии пока неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием фуры. Водитель легковушки увлекся в телефон и влетел в большегруз на КАД.