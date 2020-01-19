На Киевском шоссе водитель легковушки снес несколько деревьев

На Киевском шоссе водитель легковушки снес несколько деревьев
Легковушка вылетела в кювет. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Машину вынесло на обочину, где она свалила несколько деревьев.

Все произошло сегодня вечером, 19 января, на Киевском шоссе. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушку вынесло за пределы дороги, на половину транспорт оказался в кювете.

На месте работают правоохранители. Причина аварии пока неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием фуры. Водитель легковушки увлекся в телефон и влетел в большегруз на КАД.

дтп киевское шоссе полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбой в работе WhatsApp затронул и Петербург
В Ленобласти инспектор ДПС стал виновником смертельной аварии и был задержан
В районе Черной речки нашли мужчину, уснувшего в обнимку с пулеметом
На пересечении Выборгского и Заречной произошла вторая за 15 минут авария
На Киевском шоссе водитель легковушки снес несколько деревьев
На КАД водитель легковушки увлекся телефоном и «нырнул» под фуру
Ученые обнаружили опасность крабовых палочек для сердца и дыхательных органов
По факту гибели пенсионера в Гатчинском районе возбудили уголовное дело