На КАД водитель легковушки увлекся телефоном и «нырнул» под фуру

В Петербурге на съезде на Дачный проспект произошло ДТП с участием легкового авто и фуры. Пробки на месте происшествия нет.

Авария случилась сегодня вечером, 19 января, на кольцевой автодороге. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что передняя часть легковушки буквально «ушла» под большегруз.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что водитель легковушки увлекся мобильным телефоном, из-за чего въехал в впереди стоящий транспорт.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании безработного петербуржца, который подозревается в поджоге гаража. Перед этим житель забрал оттуда все ценное.