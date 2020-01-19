На КАД водитель легковушки увлекся телефоном и «нырнул» под фуру

На КАД водитель легковушки увлекся телефоном и &#171;нырнул&#187; под фуру
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на съезде на Дачный проспект произошло ДТП с участием легкового авто и фуры. Пробки на месте происшествия нет.

Авария случилась сегодня вечером, 19 января, на кольцевой автодороге. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что передняя часть легковушки буквально «ушла» под большегруз.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что водитель легковушки увлекся мобильным телефоном, из-за чего въехал в впереди стоящий транспорт.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании безработного петербуржца, который подозревается в поджоге гаража. Перед этим житель забрал оттуда все ценное.

дтп новости спб фура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти инспектор ДПС стал виновником смертельной аварии и был задержан
В районе Черной речки нашли мужчину, уснувшего в обнимку с пулеметом
На пересечении Выборгского и Заречной произошла вторая за 15 минут авария
На Киевском шоссе водитель легковушки снес несколько деревьев
На КАД водитель легковушки увлекся телефоном и «нырнул» под фуру
Ученые обнаружили опасность крабовых палочек для сердца и дыхательных органов
По факту гибели пенсионера в Гатчинском районе возбудили уголовное дело
Безработный петербуржец обчистил гараж, а после поджог его