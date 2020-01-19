Сбой в работе WhatsApp затронул и Петербург

Сбой в мессенджере произошел по всему миру. Фото: pixabay

Сбой в мессенджере произошел по всему миру. Фото: pixabay

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp. С неполадками при его использовании столкнулись и петербуржцы

Проблемы в WhatsApp начались в воскресенье, 19 января. Как сообщает издание «Аргументы и Факты», неполадки были замечены примерно в 13:35 по московскому времени.

На проблемы жаловались не только пользователи России, но и всего мира: Испании, Германии, Португалии, Австрии, Швейцарии и других государств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который домогался до несовершеннолетней девочки по WhatsApp. Номер телефона незнакомца зарегистрирован в Турции.