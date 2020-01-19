В Тихвине начало затапливать придомовые территории

В Тихвине начало затапливать придомовые территории
В Тихвине затопило семь придомовых территорий. Фото: flickr

Спасатели Тихвинского района Ленобласти получили сообщения от местных жителей о подтапливании их придомовых территорий. Всего таких жалоб поступило семь.

Как сообщается в главном управлении МЧС России по региону, на места происшествий выезжали представители районной администрации. Для местных жителей провели профилактическую беседу и рассказали что делать в случае, если обстановка ухудшится.

Местным жителям была предложена эвакуация, однако они от нее отказались, а также они отказались от прибытия в пункты временного размещения.

В Ведомстве также уточнили, в реке Тихвинке зафиксировано понижение уровня воды. Спасатели контролируют ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Неве поднялся больше чем на метр.

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