Стали известны источники доходов Михаила Мишустина

Стали известны источники доходов Михаила Мишустина
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Доходы семь премьер-министра Михаила Мишустина оказались результатом вложенных в депозиты денег от проданных активов, которые он заработал до 2010 года в бизнесе.

Как сообщает «Коммерсант», согласно декларациям, в период с 2013 по 2018 год Мишустин в целом заработал более 130 миллионов рублей, а его жена Владлена Мишустина — более 580 миллионов рублей. По данным газеты, в 90-х годах, когда Мишустина назначили замглавы ФНС, он уже бил «при деньгах».

Премьер является одним из создателей структуры, созданной для создания в России рынка вычислительной техники. На заработок от «Международного компьютерного клуба» семья приобрела дом в коттеджном поселке на Николиной Горе.

Покинув в 2008 году госслужбу, Мишустин возглавил одну из крупнейших российских инвесткомпаний UFG, зарабатывая там порядка 79 млн рублей в год. Позже он передал активы и долю в UFG жене, а он их продала за 310 млн рублей в общей сумме. После чего Владлена разместила деньги на депозитах, получая с них проценты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров дал советы новому премьер-министру Мишустин.

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