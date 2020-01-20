В лобовом ДТП на «Коле» пострадали два человека

Вечером 19 января в Волховском районе Ленобласти «лоб в лоб» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, на автодороге «Кола» водитель Audi 80 съезжал со второстепенной дороги направо и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Lancer, сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП пострадали два пассажиры Mitsubishi Lancer. Они получили травмы легкой тяжести. Водитель Audi скрылся с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.